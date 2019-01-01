Фармацевты опровергли экономию россиян на лекарствах

Россияне стали покупать меньше лекарств. С января по май 2019 года граждане РФ купили 2,1 млрд упаковок лекарств, что на 3,7 процента меньше, чем за аналогичный период в 2018 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group. При этом за первые пять месяцев в этом году было продано лекарств на 514 млрд рублей — на 1,2 процента больше, чем с января по май 2018 года.

Россияне не начали экономить на лекарствах, а напротив, стали отдавать предпочтение более дорогим препаратам, заявила в интервью НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

«Эти цифры говорят отнюдь не об экономии россиян на своем здоровье, а, к сожалению, о том, что спрос переходит на более дорогие препараты. С чем это связано, трудно сказать. Может быть, у россиян укрепилось мнение, что дешевые препараты не работают и можно потратить больше денег в конечном итоге, чем купить одну упаковку из ценового сегмента выше 150 рублей. Я думаю, что это этим еще можно объяснить», — рассказала эксперт.