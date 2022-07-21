«Цены упадут вполовину»: Параллельный импорт могут частично отменить к осени

Отказаться от параллельного импорта в ряде отраслей, вероятно, планируют через месяц-два, но не во всех секторах ситуация с импортозамещением налаживается, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестанционарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен. По его словам, такая схема не потребуется по тем группам товаров, по которым достаточно российской продукции.



«В этом есть логика, но тут важно не переусердствовать - чтобы российская продукция была конкурентоспособной, какой-то импорт все равно нужен. Если нет официального импорта, должен быть параллельный, но задача поддержки собственной промышленности, особенно пищевой, никуда не девается. Речь идет о месяце или двух, то есть, ближайшее будущее. По разным категориям разная ситуация. В продовольственном секторе ситуация лучше, в наукоемком посложнее», - отметил Максимов.