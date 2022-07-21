«Цены упадут вполовину»: Параллельный импорт могут частично отменить к осени
Владлен Максимов и Андрей Бунич назвали условия, при которых возможен отказ от параллельного импорта, при этом не все отрасли к этому готовы.
Отказаться от параллельного импорта в ряде отраслей, вероятно, планируют через месяц-два, но не во всех секторах ситуация с импортозамещением налаживается, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестанционарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен. По его словам, такая схема не потребуется по тем группам товаров, по которым достаточно российской продукции.
«В этом есть логика, но тут важно не переусердствовать - чтобы российская продукция была конкурентоспособной, какой-то импорт все равно нужен. Если нет официального импорта, должен быть параллельный, но задача поддержки собственной промышленности, особенно пищевой, никуда не девается. Речь идет о месяце или двух, то есть, ближайшее будущее. По разным категориям разная ситуация. В продовольственном секторе ситуация лучше, в наукоемком посложнее», - отметил Максимов.
Со своей стороны, президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич подтвердил «Радиоточке НСН», что параллельный импорт настораживает некоторых российских предпринимателей, но принимать решение об его отмене нужно по другим признакам.
«Это все относительно – хватает ли товаров или нет, нужно функцию потребительского спроса смотреть, есть много вопросов. Если выясняется, что возможности производства товаров внутри по какой-то продукции достаточно, то тогда можно по этой номенклатуре уже что-то решать, нужны более определенные критерии. Конечно, есть предприниматели, которые выступают против параллельного импорта, но такие желания могут противоречить интересам общества. Решения должны приниматься, исходя из других параметров – когда видно, что рынок насыщен, цены снижаются», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом сейчас рано отказываться от параллельного импорта, значительного снижения цен еще не произошло, отметил Бунич.
«Но пока об этом рано говорить, он еще не заработал, как показывает таможенная статистика. Если бы он полностью заработал, мы бы цены имели намного ниже, инфляция уменьшается, но при параллельном импорте цены должны были упасть вполовину. Нужно смотреть, где цены падают, и потом принимать решение. Параллельный импорт выгоден, потому что поможет избежать монополизма. У нас почему-то параллельный импорт воспринимается, как недоразумение, якобы серый импорт, но это ерунда – параллельный импорт соответствует международному торговому праву. В США весь импорт параллельный, в Европе также», - добавил он.
Ранее Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров, доступных для параллельного импорта. В список была внесена продукция брендов, прекративших поставки в РФ, а также исключены марки, поставки возобновившие. Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка.
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