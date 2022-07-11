Минпромторг РФ изменил перечень продукции для параллельного импорта

В сообщении говорится, что в список была внесена продукция брендов, прекративших поставки в РФ, а также исключены марки, поставки возобновившие.

«Главным образом речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка. Также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции», - пояснили в министерстве.

В Минпромторге добавили, что за период с 7 по 31 мая в Россию ввезли более 130 тысяч товарных позиций, включенных в перечень параллельного импорта, статистическая стоимость которых составила более 1,8 млрд долларов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта, сообщает RT.

