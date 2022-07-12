Раскупают остатки: Параллельный импорт не сулит россиянам дешевых иномарок

Ранее сообщалось, что отечественный авторынок в 2024 году превысит уровень 2021 года. Аналитики считают, что в этом году будет продано 1,1 миллиона машин, а при худшем сценарии – 760 тысяч. Начиная с 2023 года авторынок может начать расти на 6% ежегодно.

«Доступность автомобилей будет зависеть от нормальных цен и наличия денег у россиян. Говорить о влиянии параллельного импорта рано, да и ввозиться будут достаточно дорогие автомобили из-за сложной логистики. Условно BMW, Land Cruiser возить интересно, а Skoda, Renault или Volkswagen - просто неинтересно», - говорит Арабаджи.

Эксперт отметила, что ей неизвестно, восстановится ли российский авторынок к 2024 году.

«Никто не знает. Возможно, будет реформирована дистрибуция, как было в 90-ых, когда сами дилеры ввозили автомобили», - предположила она.

Сейчас, по словам эксперта, россияне покупают иномарки неохотно, в том числе из-за опасений насчет дальнейшего обслуживания.

«Сегодня какие есть автомобили, те и покупают. Остатки Skoda, Toyota, китайские, корейские, российские. Продажи небольшие. Июнь, хоть и лучше, чем май, но рынок падает. Люди хотят понимать, как они потом будут обслуживать автомобили, есть проблемы с запчастями», - заключила Арабаджи.

Ранее сообщалось, что сервис купли-продажи автомобилей запустили на «Госуслугах».