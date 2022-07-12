Раскупают остатки: Параллельный импорт не сулит россиянам дешевых иномарок
Ввозиться в Россию будут достаточно дорогие автомобили, а не Skoda, Renaut или Volkswagen , сказала НСН эксперт Татьяна Арабаджи.
Параллельный импорт вряд ли поможет восстановлению авторынка в России: по такой схеме будут ввозиться только дорогие автомобили, да и уже сейчас непонятно, как их обслуживать, заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что отечественный авторынок в 2024 году превысит уровень 2021 года. Аналитики считают, что в этом году будет продано 1,1 миллиона машин, а при худшем сценарии – 760 тысяч. Начиная с 2023 года авторынок может начать расти на 6% ежегодно.
«Доступность автомобилей будет зависеть от нормальных цен и наличия денег у россиян. Говорить о влиянии параллельного импорта рано, да и ввозиться будут достаточно дорогие автомобили из-за сложной логистики. Условно BMW, Land Cruiser возить интересно, а Skoda, Renault или Volkswagen - просто неинтересно», - говорит Арабаджи.
Эксперт отметила, что ей неизвестно, восстановится ли российский авторынок к 2024 году.
«Никто не знает. Возможно, будет реформирована дистрибуция, как было в 90-ых, когда сами дилеры ввозили автомобили», - предположила она.
Сейчас, по словам эксперта, россияне покупают иномарки неохотно, в том числе из-за опасений насчет дальнейшего обслуживания.
«Сегодня какие есть автомобили, те и покупают. Остатки Skoda, Toyota, китайские, корейские, российские. Продажи небольшие. Июнь, хоть и лучше, чем май, но рынок падает. Люди хотят понимать, как они потом будут обслуживать автомобили, есть проблемы с запчастями», - заключила Арабаджи.
Ранее сообщалось, что сервис купли-продажи автомобилей запустили на «Госуслугах».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- Штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности информации
- Решил помочь: Чубайс объяснил, почему ушёл из АРВЭ
- Вексельберг сменил Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ
- Власти Санкт-Петербурга рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19
- Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР
- Посол РФ рассказал о переговорах России и Бразилии по поставкам энергоносителей
- Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с учёным Колкером
- Путин увеличил число вице-премьеров
- Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метрополитена
- На Украине заявили о первых обращениях от россиян на получение визы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru