Единственный покупатель: Аналитики обсудили условия газовой сделки России и Китая
Китай специально тянет время с подписанием договора на строительство «Силы Сибири-2», в то же время Россию устроили бы действующие соглашения, сказал НСН Сергей Пикин. В свою очередь Кирилл Котков заявил НСН, что Китай пытается выторговать для себя максимально дешевую цену.
Верить вбросам западных источников о требованиях к цене российского газа со стороны Китая не стоит, однако Пекин явно специально не торопится с подписанием договора на строительство «Силы Сибири-2», чтобы получить более выигрышную позицию на переговорах. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Во время последнего визита российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным в Пекин китайская сторона явно дала понять, что стоимость газа является ключевым условием для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири-2». Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. По их данным, КНР согласна покупать газ только по внутренним российским ценам, которые субсидируются государством за счет экспорта, то есть около 50 долларов за тысячу кубометров. Пикин призвал не относиться всерьез к подобным слухам, однако отметил, что Пекин специально затягивает подписание договора.
«Пока нет подписанного контракта и официального заявления со стороны китайцев, это не больше, чем определенные игры и слухи. Говорить о том, насколько это все правдиво, сложно. Китайцы никуда не торопятся, они могут подписать договор как через год, так и через десять лет. Для них время — это часть переговорной позиции. Очевидно, что Китай пользуется ситуацией, зная, что России некому поставлять газ. Европейское направление, кроме Турции, для России закроется осенью 2027 года. Китайское направление по итогам прошлого года выбилось в лидеры по объемам поставок. Поэтому Китай прекрасно понимает, что у него сильная позиция как у покупателя, и пытается этим пользоваться, особенно сейчас», — сказал Пикин.
Собеседник НСН также назвал выгодные для России условия при заключении контракта с Китаем.
«Все будет зависеть от тех условий, которые появятся. Пока мы говорим только о виртуальных условиях, которые еще не нашли отражения. Чем больше мы будем продавать, тем больше будем зарабатывать, но желательно, чтобы это было с прибылью, а не просто так. Хорошо бы оставаться как минимум в режиме контракта, который уже есть сейчас. Хотя, если бы была возможность использовать условия действующего контракта, их бы сразу использовали: они были понятны, к ним шли почти десять лет. Видимо, что-то в этих условиях не устраивает Китай: цена, маршруты, гибкость поставок, явно эти нюансы выходят за пределы первого контракта. При этом точных позиций на переговорах мы пока не знаем, судим только по вбросам от иностранных информационных агентств, а они многое перевирают», — подытожил он.
В свою очередь глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков допустил в беседе с НСН, что Китай попытается «выкрутить руки» России новыми условиями.
«В этих переговорах нет ничего личного, только бизнес. Это нормальная тактика для китайцев — купить дешевле, а продать подороже. Газ является не только топливом, но и сырьем для производства удобрений, пластмассы и так далее. А готовые изделия будут продаваться куда дороже, чем сырье для них. Китай пользуется непростой ситуацией, в которой оказалась Россия. Нам сейчас нечего предложить со своей стороны, кроме сырья. В прежние времена можно было где-то надавить, где-то уступить, а сейчас у нас практически один покупатель, с которым имеется общая граница. Нам могут выкручивать руки, а возможностей как-то повлиять на Китай у нас нет, потому что за последние 35 лет Россия утратила значительную часть своего технологического суверенитета, а Китай его развивал. Наоборот, надо сказать спасибо, что он не оказывает на Россию более серьезного давления», — сказал Котков.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что рекордные поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз объясняются ситуацией на Украине, природным фактором и планами самих европейцев. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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