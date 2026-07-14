Собеседник НСН также назвал выгодные для России условия при заключении контракта с Китаем.

«Все будет зависеть от тех условий, которые появятся. Пока мы говорим только о виртуальных условиях, которые еще не нашли отражения. Чем больше мы будем продавать, тем больше будем зарабатывать, но желательно, чтобы это было с прибылью, а не просто так. Хорошо бы оставаться как минимум в режиме контракта, который уже есть сейчас. Хотя, если бы была возможность использовать условия действующего контракта, их бы сразу использовали: они были понятны, к ним шли почти десять лет. Видимо, что-то в этих условиях не устраивает Китай: цена, маршруты, гибкость поставок, явно эти нюансы выходят за пределы первого контракта. При этом точных позиций на переговорах мы пока не знаем, судим только по вбросам от иностранных информационных агентств, а они многое перевирают», — подытожил он.

В свою очередь глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков допустил в беседе с НСН, что Китай попытается «выкрутить руки» России новыми условиями.

«В этих переговорах нет ничего личного, только бизнес. Это нормальная тактика для китайцев — купить дешевле, а продать подороже. Газ является не только топливом, но и сырьем для производства удобрений, пластмассы и так далее. А готовые изделия будут продаваться куда дороже, чем сырье для них. Китай пользуется непростой ситуацией, в которой оказалась Россия. Нам сейчас нечего предложить со своей стороны, кроме сырья. В прежние времена можно было где-то надавить, где-то уступить, а сейчас у нас практически один покупатель, с которым имеется общая граница. Нам могут выкручивать руки, а возможностей как-то повлиять на Китай у нас нет, потому что за последние 35 лет Россия утратила значительную часть своего технологического суверенитета, а Китай его развивал. Наоборот, надо сказать спасибо, что он не оказывает на Россию более серьезного давления», — сказал Котков.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что рекордные поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз объясняются ситуацией на Украине, природным фактором и планами самих европейцев. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

