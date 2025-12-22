Фигурист Галлямов отказался извиняться за оскорбление журналистки
22 декабря 202506:33
Российский фигурист Александр Галлямов отказался от извинений за оскорбление журналистки «78.ru» и угрозы «засветить» ее номер телефона за ранний звонок после завершения чемпионата России, сообщают «Известия».
«Надо тоже думать головой. <...> Это не мои проблемы», — заявил спортсмен. При этом он предложил встретиться с журналисткой лично и обсудить произошедшее.
Ранее олимпийского чемпиона возмутил звонок в то время, когда он хотел выспаться после произвольной программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигурист Галлямов отказался извиняться за оскорбление журналистки
- Большинство предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году
- Орбан: Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию, но они уничтожили Европу
- СМИ: Крах плана по активам РФ унизил фон дер Ляйен и Еврокомиссию
- В Госдуме рассказали о размере ежемесячных выплат для семей с детьми в 2026 году
- Оперштаб: На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены причалы и суда
- Вэнс: Администрация Трампа помогает пенсионерам вместо финансирования Украины
- Власти РФ реагируют на жалобы россиян с помощью ИИ
- Госдума: Чтобы получить семейную ипотеку в 2026 году, надо стать созаемщиками
- Стало известно о росте выплат пенсионерам в 2026 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru