Фигурист Галлямов отказался извиняться за оскорбление журналистки

Российский фигурист Александр Галлямов отказался от извинений за оскорбление журналистки «78.ru» и угрозы «засветить» ее номер телефона за ранний звонок после завершения чемпионата России, сообщают «Известия».

«Надо тоже думать головой. <...> Это не мои проблемы», — заявил спортсмен. При этом он предложил встретиться с журналисткой лично и обсудить произошедшее.

Ранее олимпийского чемпиона возмутил звонок в то время, когда он хотел выспаться после произвольной программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: facebook.com/RuSkating
