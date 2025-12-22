СМИ: Крах плана по активам РФ унизил фон дер Ляйен и Еврокомиссию
Попытка Еврокомиссии (ЕК) конфисковать российские активы завершилась провалом, вынудив Брюссель и лично главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен совершить унизительное отступление, сообщает The European Conservative.
Итоги брюссельского саммита обнажили крах этой стратегии. Издание видит причину неудачи в подходе ЕК, где место правовых аргументов занял «моралистский пафос», а реальные механизмы власти подменил «политический театр». Критике подвергся и стиль руководства фон дер Ляйен, который характеризуется как надменный и не терпящий инакомыслия, что противоречит фундаментальным принципам Еврокомиссии.
Самой показательной стала реакция главы ЕК на прямой вопрос о провале. На вопрос о том, является ли провал плана с репарационным займом политическим проигрышем, глава ЕК, как отмечает издание, «неразборчиво что-то пробормотала и ушла».
Европа оставила возможность для диалога с Россией, когда решила поступить в рамках права и отказалась конфисковать замороженные активы России. Однако некоторые политики все равно добились своей главной цели — финансировать Украину, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
