Большинство предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году

Согласно исследованию Банка России, порядка 76% организаций в 2026 году намерены проиндексировать заработные платы своих сотрудников, сообщают «Известия».

Россиянам рассказали, в каких отраслях повысят зарплату в 2026 году

Средний планируемый рост соответствует прогнозируемому уровню инфляции и составляет 5–10%. Эксперты отмечают, что на такие решения бизнеса влияет сложная экономическая среда. Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, высокая ключевая ставка увеличивает стоимость заёмных средств, снижает потребительский спрос и заставляет компании строже оценивать рентабельность проектов.

Немаловажным фактором становится и растущая налоговая нагрузка.

Ранее были названы регионы, где быстрее всего растут средние зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Зарплатыкомпания

Горячие новости

Все новости

партнеры