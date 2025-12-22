Большинство предприятий хотят индексировать зарплаты сотрудникам в 2026 году
Согласно исследованию Банка России, порядка 76% организаций в 2026 году намерены проиндексировать заработные платы своих сотрудников, сообщают «Известия».
Средний планируемый рост соответствует прогнозируемому уровню инфляции и составляет 5–10%. Эксперты отмечают, что на такие решения бизнеса влияет сложная экономическая среда. Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, высокая ключевая ставка увеличивает стоимость заёмных средств, снижает потребительский спрос и заставляет компании строже оценивать рентабельность проектов.
Немаловажным фактором становится и растущая налоговая нагрузка.
Ранее были названы регионы, где быстрее всего растут средние зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
