Экономист объяснил важность иностранных инвестиций для фондового рынка России
Экономист Александр Разуваев в разговоре с НСН заявил, что без иностранных денег российский фондовый рынок не поднимется.
Без иностранных вложений сегодня невозможно увеличить капитализацию крупнейших российских компаний, от которых зависит общая ситуация на фондовом рынке, заявил в беседе с НСН экономист Александр Разуваев.
Россия не сможет иметь полноценный фондовый рынок, если не будет иностранных инвесторов, заявил в интервью «Известиям» глава ВТБ Андрей Костин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, сегодня важно найти варианты, при которых иностранные инвесторы не боялись бы вкладывать деньги. При этом Костин отметил, что в текущей геополитической обстановке иностранные предприятия не готовы вернуться на российский рынок. Разуваев поддержал эту точку зрения.
«Мы все бедные, народ бедный. Мое поколение хорошо пахало в нулевые годы, чтобы создать международный финансовый центр в Москве. В 2010-х почти все российские ценные бумаги торговались за рубежом. Сейчас этого нет. Все грустно, поскольку капитализация рынка – это национальное богатство. Соответственно, чтобы поднять капитализацию компаний "Лукойл" или "Сбербанк", нужны серьезные деньги, которые бы сюда вкладывались», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, в текущих условиях искусственный рост российских акций вряд ли возможен, однако не исключено, что в будущем фондовый рынок страны восстановится.
«Хоть сейчас все аналитики и пишут, что большая часть дивидендов вернется на рынок, важно понимать, что без иностранных денег все равно ничего не поднимется. Было время, у нас "Газпром" стоил 300 миллиардов долларов, а сейчас - не стоит ничего. Однако, как любой оптимист, я верю, что наш фондовый рынок восстановится и будет одним из основных в мире. Если мы четвертые в Европе по ВВП, давайте будем четвертым (или хотя бы восьмым) фондовым рынком в мире. Сегодня два дешевых фондовых рынка – Россия и Турция. Наши акции сегодня настолько дешевые, что искусственного роста быть не может в принципе. При этом я допускаю снижение ключевой ставки до 16% на конец года, и до 12-14% через год», - подчеркнул Разуваев.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявлял «Радиоточке НСН», что несмотря на турбулентную геополитическую ситуацию, на фондовом рынке сейчас есть интересные инструменты, такие как облигации федерального займа и дальние облигации.
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