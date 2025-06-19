По мнению собеседника НСН, в текущих условиях искусственный рост российских акций вряд ли возможен, однако не исключено, что в будущем фондовый рынок страны восстановится.

«Хоть сейчас все аналитики и пишут, что большая часть дивидендов вернется на рынок, важно понимать, что без иностранных денег все равно ничего не поднимется. Было время, у нас "Газпром" стоил 300 миллиардов долларов, а сейчас - не стоит ничего. Однако, как любой оптимист, я верю, что наш фондовый рынок восстановится и будет одним из основных в мире. Если мы четвертые в Европе по ВВП, давайте будем четвертым (или хотя бы восьмым) фондовым рынком в мире. Сегодня два дешевых фондовых рынка – Россия и Турция. Наши акции сегодня настолько дешевые, что искусственного роста быть не может в принципе. При этом я допускаю снижение ключевой ставки до 16% на конец года, и до 12-14% через год», - подчеркнул Разуваев.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявлял «Радиоточке НСН», что несмотря на турбулентную геополитическую ситуацию, на фондовом рынке сейчас есть интересные инструменты, такие как облигации федерального займа и дальние облигации.

