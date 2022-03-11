Цены на уран взлетели из-за угрозы санкций против «Росатома»

Ожидания новых американских санкций из-за ситуации на Украине разогнали цены на уран на спотовом рынке, передаёт «Интерфакс». Они уже подскочили до уровня, который был зафиксирован сразу после аварии на японской «Фукусиме» в 2011 году.

По данным агентства Bloomberg, стоимость фунта эталонного уран Ux U3O8 дошла до $59,75. Как уверяют аналитики, любое давление на достаточно ограниченный рынок приведет к росту цен.