Цены на уран взлетели из-за угрозы санкций против «Росатома»
Ожидания новых американских санкций из-за ситуации на Украине разогнали цены на уран на спотовом рынке, передаёт «Интерфакс». Они уже подскочили до уровня, который был зафиксирован сразу после аварии на японской «Фукусиме» в 2011 году.
По данным агентства Bloomberg, стоимость фунта эталонного уран Ux U3O8 дошла до $59,75. Как уверяют аналитики, любое давление на достаточно ограниченный рынок приведет к росту цен.
В Белом доме заявили, что рассматривают возможность принятия ограничительных мер направленных против российской корпорации «Росатом», но окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.
На российскую компанию сейчас приходится около 35% мирового рынка обогащённого урана.
Ранее во Франции предрекли мировой продовольственный кризис из-за ситуации на Украине.
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