Во Франции предрекли мировой продовольственный кризис из-за ситуации на Украине

«В районе Средиземноморья расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины», — приводит слова министра газета Le Figaro.

По словам Денорманди, текущая ситуация может спровоцировать рост цен, который окажет влияние на корм для скота. Отмечается, что от поставок пшеницы из России на 80% зависят Катар, Руанда, Киргизия, Египет, на 70% — Турция.

В связи с этим глава французского Минсельхоза призвал принять меры, которые помогут избежать продовольственного кризиса в ближайшие полтора года.

