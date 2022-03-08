В Европарламенте заявили о катастрофе в случае отказа от российского газа

По словам парламентария, нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к американской валюте. Как отметил Мариан, в энергетическом плане если ЕС решит пойти еще дальше и прекратит поставки энергоресурсов, то Евросоюз пойдет к «объявленной катастрофе».

Как считает депутат, при принятии решений о санкциях против Москвы Европа ведет себя эмоционально и не знает, что еще можно добавить к существующим ограничениям.

Напомним, вице-премьер Александр Новая заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1». По его словам, Россия пока не прибегает к подобным шагам, несмотря на то, что политики в Европе своими заявлениями и обвинениями подталкивают ее к этому.

