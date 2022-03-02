Цены на пшеницу в мире взлетели до рекордных отметок
Пшеница резко подорожала на мировых рынках на фоне спецоперации российских военных на территории Украины, сообщает «Интерфакс».
Котировки фьючерсов на зерно с поставкой в мае, в ходе торгов в Чикаго в среду выросли на 7,6% и достигли $10,59 за бушель.
По мнению аналитиков Deutsche Bank, это одно из тех направлений, на котором особенно сильно сказались последствия происходящего на Украине, так как на две воюющие страны приходится около трети мирового экспорта.
Кроме того, из-за закрытия черноморских портов поставки пшеницы по морю в течение неопределённого срока будут невозможны, отмечают эксперты.
При этом, как отмечается, из-за санкций российская пшеница ещё долго не появится в свободной продаже.
Ранее цена на газ в Европе побила исторический максимум. Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигла 2227 долларов за одну тысячу кубометров.
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