Газ в Европе побил исторический рекорд, достигнув $2227 за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигла 2227 долларов за одну тысячу кубометров. Рост уже превышает 57% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня. До этого исторический максимум был зафиксирован 21 декабря 2021 год - $2138 за тысячу кубометров.
После пика произошла коррекция на фоне появления информации о новом краткосрочном бронировании газопровода «Ямал-Европа» с 15:00 по московскому времени до окончания так называемых газовых суток. До завтрашнего утра «Газпром» поставит в Европу дополнительно 15 миллионов кубических метров голубого топлива.
Помимо геополитического кризиса вокруг Украины цены вверх толкает погода в Европе - на этой неделе на континенте отмечается некоторое похолодание, а также довольно значительное сокращение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Собчак опровергла информацию об эмиграции из России
- Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций
- СМИ: Собчак бежит из России
- Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов
- Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие
- Компания Samsung отменила начало продаж Galaxy S22 в России
- Песков заявил о росте уровня поддержки действий Путина
- Глава МИД Австрии рассказал о новых санкциях ЕС против России
- Делегация РФ вечером прибудет на место встречи с Украиной
- СМИ: Владелец «Спартака» Федун потерял до 80% состояния
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru