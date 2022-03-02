Газ в Европе побил исторический рекорд, достигнув $2227 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе побила исторический максимум. Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигла 2227 долларов за одну тысячу кубометров. Рост уже превышает 57% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня. До этого исторический максимум был зафиксирован 21 декабря 2021 год - $2138 за тысячу кубометров.

После пика произошла коррекция на фоне появления информации о новом краткосрочном бронировании газопровода «Ямал-Европа» с 15:00 по московскому времени до окончания так называемых газовых суток. До завтрашнего утра «Газпром» поставит в Европу дополнительно 15 миллионов кубических метров голубого топлива.

Помимо геополитического кризиса вокруг Украины цены вверх толкает погода в Европе - на этой неделе на континенте отмечается некоторое похолодание, а также довольно значительное сокращение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.

