СМИ: «Северсталь» прекратила экспорт в Европу

Компания «Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Ранее Евросоюз из-за спецоперации России на Украине ввел санкции против крупнейших российских бизнесменов, в числе которых владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Информацию о прекращении экспорта подтверждает агентство «Интерфакс»: по данным близкого к компании источника, отгрузка металла всем европейским клиентам полностью остановлена. Как отметил другой собеседник агентства, весь доставляющий продукцию автотранспорт «разворачивали где застали» во время объявления о введении санкций.

При этом в самой компании отказались от комментариев. Отмечается, что предприятие «изучает варианты» переориентации европейских объемов экспорта на другие направления, в том числе в Азию, Южную Америку и на Ближний Восток.

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ФОТО: Алексей Дружинин//РИА Новости
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