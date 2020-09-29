Цены на нефть падают на фоне опасений снижения спроса из-за Covid-19

Во вторник вечером падение мировых цен на нефть ускорилось. По состоянию на 19.20 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 4,5 процента и достигла 40,94 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов рухнула на 4,53 процента – до 40,51 доллара.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 5,12 процента и составила 38,52 доллара за баррель, пишут argumenti.ru.