Цены на нефть падают на фоне опасений снижения спроса из-за Covid-19
Во вторник вечером падение мировых цен на нефть ускорилось. По состоянию на 19.20 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 4,5 процента и достигла 40,94 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов рухнула на 4,53 процента – до 40,51 доллара.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 5,12 процента и составила 38,52 доллара за баррель, пишут argumenti.ru.
На нефтяные цены начали влиять опасения относительно спроса на сырье из-за осложнения ситуации с коронавирусом в мире и ожидаемого спада мировой экономики.
Накануне стоимость нефти марки Brent декабрьского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла до отметки в 43,02 доллара за баррель. Увеличение составило 1,44 процента, передает news.ru.
Цена нефти WTI поднялась до 40,74 долларов за баррель (на 1,22 процента).
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал человечество учиться на своих ошибках, после того как число жертв пандемии коронавируса превысило отметку в 1 млн. Глава организации назвал эту цифру ошеломляющей. Он также попросил всех граждан продолжать сохранять дистанцию, носить маски и мыть руки.
Между тем президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров призвал быть готовыми к любому варианту развития событий с эпидемией коронавируса.
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