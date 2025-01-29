Цены на хлеб от производителей выросли на 27% за год

Среди причин подорожания он назвал удорожание логистики и сырья, а также рост фонда оплаты труда. Он уточнил, что мука первого сорта выросла в цене за год на 18%, высшего — на 22%, ржаная — на 33%. Начинки, молочные, яичные продукты стали дороже более чем на 10%. А фонд оплаты труда увеличился за год на 30%.

Сегодня шоколадные плитки производятся либо с нулевой доходностью, либо в убыток фабрикам, поскольку сетевые магазины не разрешают повышать цены, рассказала ранее НСН вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.



