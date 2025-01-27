«Работают в убыток?»: В шоколадной отрасли пожаловались на ограничение цен в магазинах

«Мы везем какао-бобы из Африки по ценам, которые продолжают расти и в 2024, и в 2025 году. Пока что цена на шоколад не отображает в полной мере подорожание сырья, потому что очень многие еще получают сырье по контрактам, заключенным по старым ценам, к тому же объем поставок какао-бобов сокращается. Сегодня все меньше и меньше производителей выпускают товары из натурального шоколада, потому что торговые сети хотят продавать дешевую продукцию, которую невозможно из него сделать. Поэтому многие сейчас либо вообще отказываются выпускать шоколадные плитки, потому что их невозможно выпустить по той цене, по которой торговые сети хотели бы их видеть на своих полках, либо уменьшают вес продукции, чтобы предложить покупателю натуральный товар. Все шоколадные плитки производятся либо с нулевой доходностью, либо даже в убыток фабрике в надежде на то, что сети позволят повысить цены», — сказала Эльдарханова.

Собеседница НСН подчеркнула, что сегодня натуральный шоколад перестал быть массовым товаром.

«Раньше натуральный шоколад был массовым продуктом, сегодня из-за своей высокой стоимости он перестал быть таковым. Натуральный шоколад продают либо маленькие компании, либо предприятия, которые имеют собственную сеть магазинов, не работают на массовый рынок и сами устанавливают цену на свою продукцию. Пусть покупатели купят вместо пяти шоколадок одну, но это будет натуральный шоколад без каких-либо добавок. Те же, кто сотрудничает с сетевыми магазинами, не могут устанавливать свою цену», — подытожила она.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Германия, Бельгия и Польша стали лидерами по мировому экспорту шоколада в 2024 году.

