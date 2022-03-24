25.03.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Газ за рубль. Какие последствия ожидает отрасль энергетики?»

На этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты. После заявления Путина газ в Британии подорожал на 18%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа у России как нарушение контракта переход на рубли, предложил дождаться, пока они сформулируют позицию.

В ходе пресс-конференции участники обсудят ситуацию на международном энергетическом рынке и расскажут о последствиях перехода системы расчета в газовой отрасли на рубли.

Участники пресс-конференции:

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик;

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

