Глава Минтранса РФ рассказал о росте цен на авиабилеты
Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в среднем выросли почти на 20%.
По его словам, цены растут не только в России, но и во всем мире. Старовойт объяснил рост цен ростом пассажиропотока, увеличением конкуренции и затратами авиакомпаний на поддержание летной годности.
Старовойт считает, что сдержать рост цен поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду самолета вместе с экипажем, и «каботажные авиационные перевозки».
По итогам первого полугодия средняя стоимость полета по России в эконом классе составила 7363 рубля, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь перелеты эконом классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал НСН, что российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пожар на парковке в Одинцовском районе Подмосковья локализовали
- Глава Минтранса РФ рассказал о росте цен на авиабилеты
- Путин поздравил москвичей с Днем города
- При пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове погибли 2 человека
- В Одинцове загорелась многоуровневая парковка
- МО России: Бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в ДНР
- ЕР: Запрет на въезд семей мигрантов является запросом избирателей
- В Калужской области нашли обломки беспилотника ВСУ
- WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по РФ
- Медведев: США не избежать гражданской войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru