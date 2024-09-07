Глава Минтранса РФ рассказал о росте цен на авиабилеты

По его словам, цены растут не только в России, но и во всем мире. Старовойт объяснил рост цен ростом пассажиропотока, увеличением конкуренции и затратами авиакомпаний на поддержание летной годности.



Старовойт считает, что сдержать рост цен поможет «мокрый лизинг», который предполагает передачу в аренду самолета вместе с экипажем, и «каботажные авиационные перевозки».



По итогам первого полугодия средняя стоимость полета по России в эконом классе составила 7363 рубля, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь перелеты эконом классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал НСН, что российская авиаотрасль нуждается в новых самолетах для ротации в гражданской авиации, однако это требует существенного финансирования со стороны банков.

