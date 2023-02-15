СМИ: в России предложили запустить всеобщую ипотеку под 5%

В документе говорится, что реализовать предложение можно в формате постановления правительства, либо поправок в законодательство.

Предложение заключается в предоставлении Центробанком кредитов банкам под залог ранее «оформленных высоконадёжных ипотечных портфелей под 2% годовых». Отмечается, что в данном случае наценка финансовых организаций составит 2–3%, а для граждан конечная ставка не превысит 5%.

Комментируя инициативу заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко напомнил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых будет действовать до середины 2024 года, вопрос о её продолжении пока не обсуждается, поэтому необходимо рассматривать альтернативные решения для поддержания спроса на рынке недвижимости.

Ранее депутат Наталья Костенко заявила о разработке законопроект, который позволит защитить владельцев ипотечных квартир от взысканий в случае банкротства в случае, если это их единственное жилье, сообщают «Невские новости».

