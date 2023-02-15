СМИ: в России предложили запустить всеобщую ипотеку под 5%
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку по ставке 5% годовых для всех граждан и без использования бюджетных средств. Как пишут «Известия», инициатива была направлена в Минстрой, Центробанк и кабмин.
В документе говорится, что реализовать предложение можно в формате постановления правительства, либо поправок в законодательство.
Предложение заключается в предоставлении Центробанком кредитов банкам под залог ранее «оформленных высоконадёжных ипотечных портфелей под 2% годовых». Отмечается, что в данном случае наценка финансовых организаций составит 2–3%, а для граждан конечная ставка не превысит 5%.
Комментируя инициативу заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко напомнил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых будет действовать до середины 2024 года, вопрос о её продолжении пока не обсуждается, поэтому необходимо рассматривать альтернативные решения для поддержания спроса на рынке недвижимости.
Ранее депутат Наталья Костенко заявила о разработке законопроект, который позволит защитить владельцев ипотечных квартир от взысканий в случае банкротства в случае, если это их единственное жилье, сообщают «Невские новости».
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