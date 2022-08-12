Центробанк РФ представил три сценария развития экономики

Базовый вариант предполагает сохранение существующих условий. Это означает, что экономика России будет подстраиваться под них весь текущий и большую часть 2023 года. Инфляция в следующем году снизится до 5—7%, ключевая ставка - 6,5—8,5%.

Сценарий «Глобальный кризис» предполагает ухудшение геополитической ситуации и новые антироссийские санкции, из-за чего экономический спад в России продлится до 2024 года. Сокращение ВВП в 2023 году составит 5,5–8,5%, рост предполагается не ранее 2025 года. Инфляция в 2023 году может достичь 16%, ключевая ставка существенно повысится.

Третий сценарий - «Ускоренная адаптация». Он предполагает, что геополитическая ситуация не изменится, а российская экономика адаптируется к санкциям за счёт улучшения импорта. В данном случае Центробанк прогнозирует снижение ВВП на 4–6% в 2022 году и рост в 2023 году. Инфляция к концу следующего года снизится до 5-7%.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 8% годовых стало неожиданным, на рынке ждали более мягких действий, и в дальнейшем это может привести к ускорению инфляции.