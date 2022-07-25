Аналитик предупредил об ускорении инфляции при дальнейшем снижении ключевой ставки

«Инфляция по итогам мая составила 17,1 процента, в июне снизилась до 15,9 процента, а к 15 июня уже была на уровне 15,5 процента за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее», — указал эксперт.

Кочетков подчеркнул, что цены производителей продолжают падать, это дает основания на дальнейшее снижение розничных цен. В то же время потенциал снижения ключевой ставки почти исчерпан: прогноз ее уровня на конец года — 7,4-8 процентов, пишет РИА ФАН. Слишком резкое снижение ставки может ускорить инфляцию.

На минувшей неделе Центробанк уменьшил ключевую ставку с 9,5 до 8 процентов, в регуляторе подчеркнули, что на это решение повлиял уточненный макроэкономический прогноз, напоминает Газета.ру.

