В Центробанке предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

Банку России предложили блокировать переводы россиян на сумму более 10 тысяч рублей до прохождения пользователем дополнительной идентификации. Об этом пишут Известия.

Эксперт рассказала, как не попасться на уловки мошенников

По данным издания, подобную инициативу обсуждали на последнем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ. Предполагается, что для «разморозки» перевода с банковского счета или получения кредита клиенту необходимо будет ввести дополнительную идентификацию или ПИН-код. Новая мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.

Пресс-служба ЦБ и ряд членов экспертного совета подтвердили обсуждение такого предложения. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, идея о введении подобного динамического эскроу-счета еще требует доработки, однако назвала такой подход эффективным. Эксперт указал, что «в сочетании с самозапретом на выдачу кредита или займа, предлагаемым Банком России, это станет серьезным препятствием для злоумышленников и их пособников из числа сотрудников банков и МФО».

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ФОТО: РИА Новости
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