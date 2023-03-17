Центробанк РФ оставил ключевую ставку в 7,5%
Центральный банк сохранил ключевую ставку на отметке 7,5%. Решение принято на заседании Совета директоров регулятора. Об этом информирует официальный сайт ЦБ.
Ставка сохранена на этом уровне уже в четвертый раз подряд. Она была снижена с 8% годовых 16 сентября. Как отмечается в комментарии ЦБ, нынешние темпы увеличения цен сохраняют умеренность. При этом, инфляционные ожидания жителей РФ значительно снизились, хотя и остаются на повышенном уровне. Таким же образом характеризуются ценовые ожидания предприятий.
Регулятор также указывает, что оперативные данные свидетельствуют о продолжении восстановления деловой и потребительской активности. Проинфляционные риски формируются за счёт активизации исполнения бюджетных расходов, ухудшения условий внешней торговли, также оказывает влияние состояние рынка труда.
Регулятор намерен реагировать на данные об усилении проинфляционных рисков. В этом случае Центробанк оценит целесообразность увеличения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в комментарии НСН оценил решение ЦБ ужесточить условия ипотеки. По словам эксперта, эта мера нужная и оправданная, однако регулятор запоздал с ней по срокам.
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