«Центробанк запоздал»: Ужесточение условий по ипотеке назвали оправданным

Ранее Центробанк России заявил о намерении повысить регуляторные надбавки по кредитам на покупку новостроек и ссудам под залог недвижимости с мая 2023 года. Ожидается, что это замедлит рост ипотеки, который сейчас в годовом выражении достиг 25,7%, а также заставит банки ухудшить условия по кредитам с низким первоначальным взносом и сократить долю займов, выдающихся закредитованным заемщикам. Апрелев заявил, что данные меры уже нужно было принять.

«Банк России обещал предпринять такие действия еще с декабря 2022 года. На мой взгляд, Центробанк несколько запоздал, так как накапливаются риски для рынка. В связи с ростом инфляции регулятор, скорее всего, увеличит ключевую ставку на ближайшем совещании в марте, одновременно вырастет процентная ставка по ипотеке. Принимаемые меры уже сейчас заставят банки начать менять кредитные продукты и готовиться к ужесточению условий», — сказал он.

По словам собеседника НСН, эти действия защищают рынок от сделок по нереальным ценам.

«Если сейчас цена сделки уже завышена процентов на 20-30 за счет нулевых ставок ипотеки на первичном рынке, что же будет, если рынок откорректируется еще процентов на 10-15-20? Залоговая стоимость объекта станет вдвое ниже, чем рыночная стоимость, это подтолкнет людей к отказу от такого рода ипотеки и приобретению жилья на вторичном рынке. Непонятно, что в этом случае банки будут делать с недвижимостью, на которую они смогут обратить взыскание. Действия Центробанка понятны, оправданы, но, повторюсь, они идут с некоторым запозданием. Видимо, есть определенный межведомственный конфликт между Минстроем и его влиянием на принятие решений и регулятором в лице Центробанка», — добавил риелтор.

Апрелев предположил, что произойдет, если указанные нововведения будут приняты.

«Тенденция на понижение цен будет закрепляться и впредь. Если эти меры будут предприняты, то ставки по ипотеке вырастут, а банки будут самостоятельно решать, как им хеджировать риски в связи с выдачей кредитов. Скорее всего, по каким-то кредитам увеличат первоначальные взносы по продуктам. Банки будут искать для себя более интересные ниши и подстраивать под них свои кредитные продукты. Полагаю, что это будет очень разный подход — в одном случае это будет увеличение первоначального взноса, в другом — увеличение процентной ставки в зависимости от того, первичный это рынок, вторичный или рынок загородного жилья. Все это сократит доступность ипотеки и приведет к тому, что цены на недвижимость продолжат снижение, поскольку драйверов спроса, которые бы влияли на рост спроса, сейчас не наблюдается», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение вице-президент Российской гильдии риелторов спрогнозировал рост продаж на вторичном рынке жилья.

«Цена готово жилья на вторичном рынке вдвое ниже, чем стоимость аналогичной недвижимости на первичном рынке. Логично, что вырастет спрос на вторичное жилье. Повторюсь, непонятно, что банки потом будут делать с недвижимостью, на которую они обратят взыскание. Ипотечные кредиты — специфические, нельзя обратить взыскание на иное имущество заемщика, кроме как на эту квартиру, в отличие от потребительского кредита, который предусматривает конфискацию любого имущества при неуплате займа», — подытожил он.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку по ставке 5% годовых для всех граждан и без использования бюджетных средств. Об этом сообщило агентство НСН.

