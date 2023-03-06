Центробанк РФ до 9 сентября продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Центробанк России до 9 сентября 2023 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк сообщил о снижении выдачи ипотеки на 14%

В сообщении говорится, что решение сохранить ограничения связаны с действующими антироссийскими санкциями, из-за которых отечественные финансовые институты не имеют возможности приобрести наличную валюту западных стран.

Отмечается, что однократно можно снять не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, но только в случае, если валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Если сумма будет превышать указанный лимит, то остальные средства будут выданы в рублях.

Также в Центробанке добавили, что 9 сентября 2023 года продлевается запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее Центробанк принял решение не менять ключевую ставку и оставить её на уровне 7,5 % годовых, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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