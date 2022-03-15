Центробанк приостановит покупку золота у кредитных организаций
Банк России приостановит покупку золота у кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Регулятор отмечает, что на фоне отмены уплаты НДС на покупку физического золота в слитках возрос спрос населения на эти операции.
«В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — подчеркнули в Центробанке.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий драгметаллы в слитках в инвестиционный оборот для физлиц и освобождающий от НДС операции по продаже банками драгоценных металлов россиянам. Позже глава государства подписал документ, который разрешает физлицам приобретать у уполномоченных банков золотые слитки за валюту.
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