Центробанк приостановит покупку золота у кредитных организаций

Регулятор отмечает, что на фоне отмены уплаты НДС на покупку физического золота в слитках возрос спрос населения на эти операции.

«В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — подчеркнули в Центробанке.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий драгметаллы в слитках в инвестиционный оборот для физлиц и освобождающий от НДС операции по продаже банками драгоценных металлов россиянам. Позже глава государства подписал документ, который разрешает физлицам приобретать у уполномоченных банков золотые слитки за валюту.

