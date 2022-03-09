Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физлиц

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит драгоценные металлы в слитках в инвестиционный оборот для физических лиц.

Данный закон также освобождает от НДС операции по продаже банками россиянам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ.

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При это он имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, отмечает РИА Новости.

Ранее граждане РФ при покупке драгоценных металлов в слитках должны были заплатить НДС 20%.

В начале марта первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советовал россиянам не скупать доллары, а вкладывать деньги в золото.

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ФОТО: pixabay.com
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