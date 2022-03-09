Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физлиц
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит драгоценные металлы в слитках в инвестиционный оборот для физических лиц.
Данный закон также освобождает от НДС операции по продаже банками россиянам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ.
При это он имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, отмечает РИА Новости.
Ранее граждане РФ при покупке драгоценных металлов в слитках должны были заплатить НДС 20%.
В начале марта первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советовал россиянам не скупать доллары, а вкладывать деньги в золото.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Евро впервые взлетел до 130 рублей
- Попова: За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился почти на треть
- В России за сутки госпитализировали 3054 пациента с коронавирусом
- Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физлиц
- Пьяный водитель сбил шестерых пешеходов в Нижнем Новгороде
- Составить завещание, оставить образцы ДНК: Госдеп дал рекомендации американцам на Украине
- Лолита не смогла выйти на сцену
- Heineken приостанавливает продажу пива в России
- ФНПР: ИКЕА сохранит рабочие места в России
- В Молдавии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru