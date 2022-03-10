Российские банки сообщили о росте спроса на золото и палладий среди граждан

Клиенты крупнейших российских банков, Сбербанка и ВТБ, стали чаще приобретать золото, палладий и другие драгоценные металлы из-за обесценивания рубля и приостановки фондовых торгов на Мосбирже. Об этом сообщает РБК.



Отмечается, что на рост спроса влияет и отмена НДС на слитки в соответствии с указом, подписанным 9 марта президентом РФ Владимиром Путиным. Розничные клиенты стали чаще открывать металлические счета: так, Сбербанк зафиксировал четырехкратный интерес к золоту и палладию за последние недели.

«Интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределенности на валютном, фондовом и товарно-сырьевых рынках», — цитирует РБК сообщение банка.

Клиенты ВТБ за две недели открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов, чем за 14 дней до этого.

«Пик спроса пришелся на 3 марта. Всего с начала года этим сберегательным инструментом воспользовались 17 тысяч новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд рублей», — указано в сообщении ВТБ.

