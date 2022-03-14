Путин разрешил продавать гражданам золотые слитки за валюту
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает физическим лицам за валюту приобретать у уполномоченных банков золотые слитки, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также упрощается механизм обратного выкупа акционерными обществами своих собственных акций.
Ранее Сбер заявил о повышенном спросе клиентов на золото и палладий, а также объявил о планах увеличить количество офисов, уполномоченных на продажу слитков драгоценных металлов, сообщает RT.
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