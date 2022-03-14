Путин разрешил продавать гражданам золотые слитки за валюту

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает физическим лицам за валюту приобретать у уполномоченных банков золотые слитки, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подписал закон об отмене НДС на слитки золота для физлиц

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также упрощается механизм обратного выкупа акционерными обществами своих собственных акций.

Ранее Сбер заявил о повышенном спросе клиентов на золото и палладий, а также объявил о планах увеличить количество офисов, уполномоченных на продажу слитков драгоценных металлов, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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