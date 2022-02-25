Центробанк понизил курс доллара и евро

Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на выходные и понедельник, сообщает пресс-служба регулятора.

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В частности, доллар подешевел на 3,38 рубля - до 83,54 рубля. Европейская валюта стала дешевле на 4,17 рубля - до 93,6 рубля.

Ранее в Центробанке заявили, что, совместно с правительством, окажут поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных стран в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

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