Центробанк понизил курс доллара и евро
25 февраля 202215:01
Центробанк понизил официальный курс доллара и евро на выходные и понедельник, сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, доллар подешевел на 3,38 рубля - до 83,54 рубля. Европейская валюта стала дешевле на 4,17 рубля - до 93,6 рубля.
Ранее в Центробанке заявили, что, совместно с правительством, окажут поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных стран в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru