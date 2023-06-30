Центробанк не увидел рисков для финстабильности в текущем ослаблении рубля
Ослабление рубля в первую очередь определяется состоянием платежного баланса, Центробанк не видит в такой динамике рисков для финансовой стабильности. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».
Эксперт напомнил, что курс российской валюты «плавающий» и прежде всего определяется «тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта».
«Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта», — указал Заботкин, добавив, что курс отражает ухудшение во внешних условиях.
Зампред ЦБ подчеркнул, что регулятор не видит рисков для финстабильности. Вместе с тем совет директоров Центробанка учтет динамику курса при уточнении влияния обменного курса на инфляцию в текущем году.
Ранее курс доллара поднялся выше 88 рублей, а курс евро превысил 96 рублей впервые с марта прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин заявил, что высокий курс американской валюты положительно скажется на экономике в целом, однако ускорит инфляцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru