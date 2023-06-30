«Сложности с экспортом»: Курс доллара под 90 рублей существенно ускорит инфляцию

«В первую очередь стоит говорить о том, что этот курс справедливый, это экономически обоснованные цифры. Если мы прибавим накопленную инфляцию к курсу рубля, который мы наблюдали весной 2022 года, мы увидим текущие значения. По сути, после длительного периода укрепления рубль достиг тех справедливых значений, которые были до кризиса. В целом в масштабах экономики слабый курс национальной валюты - это положительный фактор», - рассказал он.

При этом Нигматуллин подчеркнул, что такая тенденция отразится на ценах, так как стабильно слабый курс существенно ускоряет инфляцию.

«Есть расчеты, которые говорят, что ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам ускоряет инфляцию примерно на 0,5 -1 процентный пункт. Если инфляция 3%, то ускорение инфляции будет до 4% при стабильно слабом курсе. Эффект существенный», - предупредил он.

Собеседник НСН также назвал основные причины такого ослабления российской валюты.

«На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, например, мы им нефть поставляем, а деньги забрать в полном объеме не можем», - отметил он.

Российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» ранее поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

