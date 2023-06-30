«Сложности с экспортом»: Курс доллара под 90 рублей существенно ускорит инфляцию
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН назвал ослабление рубля выгодным для экономики в целом, но отметил, что это отразится на ценах.
Курс доллара выше 88 рублей можно считать справедливым, это положительно скажется на экономике в целом, но ускорит инфляцию, заявил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с НСН.
Накануне курс доллара поднялся выше 88 рублей, а курс евро превысил 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Год назад они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно. Нигматуллин назвал такой курс экономически обоснованным.
«В первую очередь стоит говорить о том, что этот курс справедливый, это экономически обоснованные цифры. Если мы прибавим накопленную инфляцию к курсу рубля, который мы наблюдали весной 2022 года, мы увидим текущие значения. По сути, после длительного периода укрепления рубль достиг тех справедливых значений, которые были до кризиса. В целом в масштабах экономики слабый курс национальной валюты - это положительный фактор», - рассказал он.
При этом Нигматуллин подчеркнул, что такая тенденция отразится на ценах, так как стабильно слабый курс существенно ускоряет инфляцию.
«Есть расчеты, которые говорят, что ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам ускоряет инфляцию примерно на 0,5 -1 процентный пункт. Если инфляция 3%, то ускорение инфляции будет до 4% при стабильно слабом курсе. Эффект существенный», - предупредил он.
Собеседник НСН также назвал основные причины такого ослабления российской валюты.
«На это повлияло восстановление импорта. В 2022 году импорт был подавлен, он на 30% был ниже, чем обычно. Сейчас импорт восстанавливается, падает экспорт из-за внешнеторговых ограничений. Есть некоторые сложности с экспортом в Индию, например, мы им нефть поставляем, а деньги забрать в полном объеме не можем», - отметил он.
Российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» ранее поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
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