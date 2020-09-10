Центробанк назвал сроки восстановления экономики России

Отмечается, что в случае сохранения ограничительных мер и затягивания пандемии цена на нефть вернется к 50 долларам за баррель лишь после 2023 года. Инфляция в таком случае будет ниже четырех процентов.

Если выравнивание бюджета затянется до 2023 года, то цена на нефть к 2023 году вырастет только до 42-43 долларов. В таком сценарии будет трудно удержать рост инфляции.

В самом худшем варианте к концу 2023 года цена на «черное золото» будет только на уровне 35 долларов. Тогда экономика сможет выйти на докризисный уровень только к 2024 году.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал НСН, что сентябрь 2020 года может стать роковым месяцем для всего мира, в том числе и России, в экономическом плане.

