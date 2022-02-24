Московская биржа остановила торги на всех рынках
Московская биржа 24 февраля заявила о приостановке торгов на всех рынках, о возобновлении будет объявлено дополнительно. Об этом говорится в сообщении компании.
Так, причиной приостановки торгов стал обвал на рынках. После обращения президента России Владимира Путина индекс Мосбиржи обвалился на 10,4%.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из-за признания ДНР и ЛНР Россию ждет очередная порция санкций от США.
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