Московская биржа остановила торги на всех рынках

Московская биржа 24 февраля заявила о приостановке торгов на всех рынках, о возобновлении будет объявлено дополнительно. Об этом говорится в сообщении компании.

Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней

Так, причиной приостановки торгов стал обвал на рынках. После обращения президента России Владимира Путина индекс Мосбиржи обвалился на 10,4%.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из-за признания ДНР и ЛНР Россию ждет очередная порция санкций от США.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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