Московская биржа остановила торги на всех рынках

Так, причиной приостановки торгов стал обвал на рынках. После обращения президента России Владимира Путина индекс Мосбиржи обвалился на 10,4%.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из-за признания ДНР и ЛНР Россию ждет очередная порция санкций от США.

