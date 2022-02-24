Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней

Доллар и евро на фоне начатой Россией военной операции поднялись до максимальных уровней за последние несколько лет.

Россия вступила в войну: Зеленский обратился к россиянам, Путин - к украинцам и НАТО

Так, по данным Московской биржи американская валюта взлетела выше 84 рублей впервые с января 2016 года, пишет РИА ФАН.

В свою очередь, евро в ходе торгов поднялся выше 95 рублей. Это максимальный курс европейской валюты с декабря 2014 года.



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ФОТО: РИА Новости
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