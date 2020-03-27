Ценам на нефть предрекли еще большее падение в ближайшие полгода

«Нужно учесть, что есть долгосрочные контракты, по которым нефть все-таки поступает и по нефтепроводам и танкерами. А сейчас речь идет о мгновенных поставках, неоговоренных длительными соглашениями. Здесь почти в равном положении поставки из России и Саудовской Аравии и мы видим, раз уж отказываются от саудовской нефти, которая дешевле российской с огромными скидками, то значит, ранее эти же самые покупатели отказались и от российской нефти. Это связано с тем, что, действительно, уже на пределе емкости нефтехранилищ, в том числе стратегические, во многих странах. По разным оценкам полное заполнение можно ожидать в течение 2-6 месяцев. Так в США положение лучше, там больше этих хранилищ, также сооружают временные. Но в других странах этого не происходит. Поэтому при заполнении хранилищ возникнет еще больший навес предложения над спросом и еще больше будут придавлены нефтяные цены», - сказал Куртихин.

Говоря о возможном падении цен на «черное золото» собеседник НСН отметил, что себестоимость российской нефти делает ее неконкурентоспособной в сложившихся обстоятельствах.

«Сказать точно насколько цены на нефть изменяться очень сложно. По одному весьма здравому прогнозу, который я недавно видел, цена нефти должна упасть до 10 долларов за баррель. Мы уже видим, как некоторые страны предлагают схожие цены. Поэтому цена смотрит вниз. Главное, конечно, не предложение, а спрос. По предложению тут идет серьезная конкурентная борьба и тех, у кого нефть дороже, будут постепенно с этого рынка вытеснять. Думаю, что Россия не в выгодном положении, поскольку себестоимость российской нефти, когда она погружена в танкеры, а не находится у устья скважины, это где-то 42 доллара, это было подсчитано в прошлом году. Так что Россия тут неконкурентоспособна», - заключил партнер консалтинговой компании RusEnergy.

Напомним, 30%-ный обвал цен на нефть произошёл 9 марта на фоне развала сделки ОПЕК+ по объёмам нефтедобычи: Россия предлагала сохранить прежний уровень, Саудовская Аравия требовала дальнейшего сокращения.При этом саудиты начали продавать свою нефть с большой скидкой, предположительно, чтобы вытеснить с рынка Россию. Последняя в свою очередь перенаправила часть европейских поставок в Китай, где спрос начал постепенное восстановление.

Ранее аналитик Bloomberg высказал мнение, что Саудовскую Аравию и другие страны персидского залива ждет вскоре экономический крах. Однако Михаил Крутихин в беседе с НСН заявил, что не верит в такие прогнозы.



