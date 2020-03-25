Мировой экономике предрекли тяжелый апрель из-за нефти
Директор Фонда энергетического развития заметил в беседе с НСН, что если ситуация по нефти в апреле может стать лучше, то в остальном - мир ожидает ухудшение по всем пунктам.
На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС растут более чем на 3% и 4% соответственно. Курс доллара на открытии торгов сегодня снижался до 78,13 рублей, евро подорожал до 84,57 руб. Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE росла более чем на 3% - до $28,21, стоимость нефти WTI росла на 6,3%, до $25,15.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что ситуация в апреле будет намного хуже, чем фиксируется в марте.
«Рост котировок в последние дни объясняется предпринимаемыми мерами со стороны США. ФРС фактически объявила о безграничном наводнении деньгами, о безлимитной ликвидности финансовых институтов. Все это способствует тому, что рынок почувствовал себя свободнее. Индекс Dow Jones вырос со времен великой рецессии максимально за день. Но после такого роста мы всегда видим отскок, потому что на рынке нефти по-прежнему все очень плохо. Индия ушла на карантин, более миллиарда человек сели дома, мобильность равна практически нулю. По Китаю тоже пока нет роста.
«В течение полугода прогнозируется резкий обвал по спросу, и на рынок это, безусловно, будет влиять. В апреле цифры будут такие, какие мы в марте и не видели», - отметил эксперт.
Накануне американские СМИ написали о телефонном разговоре между президентом Дональдом Трампом и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Глава Белого дома просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня. Это общение стала первой попыткой объяснить Саудовской Аравии, что перенасыщение рынка нефти может нанести серьезный ущерб американской экономике.
Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности.
«Все, что можно было выжать из непродления сделки ОПЕК+, мы уже увидели. Динамика дальнейшая будет определяться состоянием мировой экономики, ее ключевыми игроками. Падение до 30 долларов за баррель мы уже видели, чего-то нового ждать не стоит. Если апрель окажется жестким по наводнению рынка нефтью, могут быть и некоторые улучшение по этому параметру, но по другим – ничего хорошо не предвидится», - высказал свою точку зрения Сергей Пикин.
25 марта глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что распространение коронавируса может оказать более негативное влияние на российскую экономику, чем снижение цен на нефть, так как ситуация с вирусом непредсказуема.
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