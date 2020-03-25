Мировой экономике предрекли тяжелый апрель из-за нефти

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС растут более чем на 3% и 4% соответственно. Курс доллара на открытии торгов сегодня снижался до 78,13 рублей, евро подорожал до 84,57 руб. Цена нефти Brent в ходе торгов на бирже ICE росла более чем на 3% - до $28,21, стоимость нефти WTI росла на 6,3%, до $25,15.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что ситуация в апреле будет намного хуже, чем фиксируется в марте.

«Рост котировок в последние дни объясняется предпринимаемыми мерами со стороны США. ФРС фактически объявила о безграничном наводнении деньгами, о безлимитной ликвидности финансовых институтов. Все это способствует тому, что рынок почувствовал себя свободнее. Индекс Dow Jones вырос со времен великой рецессии максимально за день. Но после такого роста мы всегда видим отскок, потому что на рынке нефти по-прежнему все очень плохо. Индия ушла на карантин, более миллиарда человек сели дома, мобильность равна практически нулю. По Китаю тоже пока нет роста.