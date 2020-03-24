Эксперт опроверг прогнозы об экономическом крахе Саудовской Аравии

«В финансовый и экономический крах Саудовской Аравии я не верю. Во-первых, лишь 39 процентов от бюджета Саудовской Аравии зависит от ее нефтяной прибыли. То есть это не определяющая статья доходов. Во-вторых, Саудовская Аравия, предлагая нефть по пониженной цене, все равно будет получать большую прибыль. Себестоимость саудовской нефти, погруженной в танкеры, даже с новых проектов, оценивается примерно всего в 17 долларов за баррель. А в старых проектах, которые давно работают, там 10 долларов за баррель. Все, что сверх этого – это прибыль. Да, эта прибыль меньше, чем если бы они могли продавать свою нефть по 50-60 долларов, но поэтому они и расширяют объем поставок. Они предлагают скидки и азиатским и европейским потребителям, значит они могут себе это позволить. Вытесняя конкурентов с этих рынков, они увеличивают объемы продаж. Так что предсказывать крах рановато», – говорит эксперт.

Крутихин также напомнил, что в Саудовской Аравии ведется переход на негазовую и ненефтяную экономику. То есть ту экономику, которая основана на знаниях, а не на природных ресурсах.

« В Саудовской Аравии есть суверенный фонд, который будут использовать для пополнения государственного бюджета. Но, как я уже сказал, прибыль идет не только от нефти и газа, но и от других статей. Кроме этого фонда в стране есть еще куча частных фондов членов королевской семьи и религиозных фондов, которые тоже используются для возмещения расходов. В-третьих, у Саудовской Аравии есть огромные вложения в американские и европейские ценные бумаги и т.д. Это все источники дохода. И это не надо упускать из виду», – отмечает он.

Ранее НСН писала, что в Кремле не считают текущие цены на нефть катастрофой для России.

