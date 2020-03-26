Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Цена нефти марки Brent превысила $30 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, стоимость Brent поднялась выше данной отметки впервые с 20 марта текущего года.


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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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