Цена нефти Brent превысила $30 за баррель
26 марта 202000:59
Цена нефти марки Brent превысила $30 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным агентства, стоимость Brent поднялась выше данной отметки впервые с 20 марта текущего года.
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