Экономист: США спасут российский рубль

«Сейчас за рубль играет Федеральная резервная система США со своим планом выкупа мусорных активов и вливания триллионов долларов в рынок. Если мы вспомним события 2008-09 годов, то влили они под 20 триллионов по серым схемам, без оповещения граждан. Поэтому объявленные вложения ФРС около трех триллионов будут на самом деле гораздо большими суммами. В перспективе этого года это все будет ослаблять доллар. Поэтому сейчас я бы не делал выводов, что обращение президента сильно навредит рублю. Это реакция в моменте. Но из-за грандиозных затрат ФРС США вряд ли это сильно отразится на рубле. Если подумать, то при таком уровне цен на нефть доллар должен стоить значительно больше, чем сейчас. Это мы видели в 2015-16 годах, но ситуация сейчас принципиально отличается. Потому что задеты западные рынки – Британия, еврозона, Япония, США», - объяснил он.

При этом объявленные Путиным меры, по мнению экономиста, помогут сгладить воздействие кризиса на экономику России.

«Меры президента считаю во многом достаточными, чтобы минимизировать потери экономики от обвала рынка. Они носят не кратковременный характер, не месяц, не два, а полгода, что поможет сгладить ситуацию, ослабить негативное воздействие кризиса», - заключил Колташов.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН выразил мнение, что Путин в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса сделал недостаточно.

