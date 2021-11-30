Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель
30 ноября 202116:37
Впервые с 24 августа цена нефти Brent упала ниже 70 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, мировые цены на нефть усиливают падение 30 ноября до 4%,
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.
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30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru