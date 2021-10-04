Цена на газ в Европе достигла рекордных $1200 за тысячу кубометров
4 октября 202112:08
Цена на газ в Европе вновь побила рекорд, взлетев в ходе торгов выше 1200 долларов за 1 тысячу кубометров.
Согласно данным биржи ICE, в понедельник цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла на торгах 1200,36 доллара за тысячу кубических метров.
На минувшей неделе биржевая стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила 1199 долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru