На Украине цена на газ обновила максимум

На Украине отмечается максимальный рост цены на газ, согласно данным Украинской энергетической биржи (УЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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Известно, что партия газа объёмом 10 тыс. кубометров 1 октября предлагалась по цене 1447 долларов за 1 тысячу кубометров.

Уточняется, что предложение действует для субъектов бизнеса и промышленной сферы, для граждан Украины, пользующихся в основном годовым тарифом, цена зафиксирована на уровне 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки, отмечает RT.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд: стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.

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