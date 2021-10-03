На Украине цена на газ обновила максимум

Известно, что партия газа объёмом 10 тыс. кубометров 1 октября предлагалась по цене 1447 долларов за 1 тысячу кубометров.

Уточняется, что предложение действует для субъектов бизнеса и промышленной сферы, для граждан Украины, пользующихся в основном годовым тарифом, цена зафиксирована на уровне 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки, отмечает RT.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд: стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.

