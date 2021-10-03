На Украине цена на газ обновила максимум
На Украине отмечается максимальный рост цены на газ, согласно данным Украинской энергетической биржи (УЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Известно, что партия газа объёмом 10 тыс. кубометров 1 октября предлагалась по цене 1447 долларов за 1 тысячу кубометров.
Уточняется, что предложение действует для субъектов бизнеса и промышленной сферы, для граждан Украины, пользующихся в основном годовым тарифом, цена зафиксирована на уровне 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки, отмечает RT.
Ранее стало известно, что цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд: стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.
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