Стоимость газа в Европе достигла $1199 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд: стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.

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Согласно данным биржи ICE, фьючерсы с поставкой в ноябре на хабе TTF в Нидерландах торговались на уровне 1199,44 доллара за 1 тысячу кубических метров (100 евро за 1 МВт·ч).

Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на торгах составляла 1187 долларов за 1 тысячу кубометров, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаЦеныГаз
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