Стоимость газа в Европе достигла $1199 за тысячу кубометров
1 октября 202109:57
Цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд: стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.
Согласно данным биржи ICE, фьючерсы с поставкой в ноябре на хабе TTF в Нидерландах торговались на уровне 1199,44 доллара за 1 тысячу кубических метров (100 евро за 1 МВт·ч).
Накануне стоимость ноябрьского фьючерса на торгах составляла 1187 долларов за 1 тысячу кубометров, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru