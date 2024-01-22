Цена газа в Европе опустилась ниже $300 впервые с 31 июля 2023 года

Так, общее снижение цены с начала дня составляет около 6%. Отмечается, что стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 299,7 долларов за тысячу кубометров или 26,6 евро за МВт-ч.

Ранее, 17 января, сообщалось, что Молдавия планирует приобрести первую партию американского сжиженного газа. Отмечалось, что газ доставят из терминала в греческом Александруполисе, передает «Радиоточка НСН».

