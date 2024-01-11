Минфин: Доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций

Поступления в бюджет РФ от налогов на нефтегазовую отрасль в 2023 году упали на 24% по сравнению с 2022 годом, сообщает Минфин.

Аналитики отмечают, что снижение выручки от экспорта связано с падением мировых цен на нефть и ужесточением западных санкций.

По предварительным данным, дефицит Федерального бюджета по итогам 2023 года составил 1,9% ВВП или 3,2 триллиона рублей, рассказали в Минфине России. Изначально в бюджете на минувший год были запланированы доходы 26,13 триллионов рублей и расходы 29,056 триллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

