Минфин: Доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций
11 января 202417:07
Поступления в бюджет РФ от налогов на нефтегазовую отрасль в 2023 году упали на 24% по сравнению с 2022 годом, сообщает Минфин.
Аналитики отмечают, что снижение выручки от экспорта связано с падением мировых цен на нефть и ужесточением западных санкций.
По предварительным данным, дефицит Федерального бюджета по итогам 2023 года составил 1,9% ВВП или 3,2 триллиона рублей, рассказали в Минфине России. Изначально в бюджете на минувший год были запланированы доходы 26,13 триллионов рублей и расходы 29,056 триллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru