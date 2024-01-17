В Молдавии анонсировали начало закупок сжиженного газа из США
Молдавия планирует приобрести первую партию американского сжиженного газа, заявил в эфире телеканала «Журнал ТВ» министр энергетики страны Виктор Павликов.
Кишинев планирует приобрести партию на следующей неделе. Газ доставят из терминала в греческом Александруполисе, уточнил Павликов.
Министр уточнил, что цена составит около 300 евроза тысячу кубометров.
Весной 2023 года молдавская «Энергоком» подписала с греческой компанией DEPA соглашение о закупке газа.
В октябре прошлого года министр энергетики Молдавии объявил об отказе от закупок российского газа. По его словам, энергоносители из альтернативных источников обошлись республике дешевле, передает «Радиоточка НСН».
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