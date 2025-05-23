Минюст признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского
Минюст РФ признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского. Как сообщает пресс-служба ведомства, он распространял фейки о действиях и решениях российских властей, выступал против проведения спецоперации на Украине.
По этой же причине статус иноагента был присвоен журналисту Андрею Королеву, экономисту Дмитрию Некрасову, политологу Юрию Пивоварову, юристу Игорю Слабых, поэту Александру Смирнову.
Также российское министерство признало иноагентом украинского журналиста Алексея Суханова, который сотрудничает с иностранной организацией и негативно высказывался в отношении граждан РФ.
Ранее замглавы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что почти половина физлиц, признанных в России иноагентами, проживает за рубежом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru